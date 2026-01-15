Avis Olbia, la solidarietà di due farmacisti

La donazione di sangue all’Avis Olbia.

Un gesto di generosità ha caratterizzato la mattinata all’Avis di Olbia, dove la dottoressa Picci ha effettuato la sua prima donazione di sangue, accompagnata dal dottor Frongia, entrambi farmacisti della zona di via dello Zaffiro. I due professionisti hanno deciso di dedicare alcune ore del loro tempo per contribuire al sostegno della comunità, partecipando a un’iniziativa che promuove la solidarietà e l’importanza della donazione.

All’arrivo dei donatori, il presidente dell’Avis, Gavino Murrighile, li ha accolti personalmente, sottolineando il valore di un gesto che va oltre l’impegno individuale e si traduce in un concreto supporto per chi si trova in difficoltà. La presenza della dottoressa Picci e del dottor Frongia ha suscitato apprezzamento tra il personale dell’associazione e tra i volontari: “Perché l’accoglienza ai donatori rimane sempre la nostra priorità“, ha commentato Murrighile.

