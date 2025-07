Giornata di incendi in Gallura, fiamme a Olbia e Luras

Diversi incendi hanno interessato la Gallura.

Due vasti incendi hanno messo a dura prova la Gallura nella giornata odierna, colpendo duramente le campagne di Olbia e Luras e impegnando numerosi uomini e mezzi in un’intensa lotta contro le fiamme.

Il primo rogo è divampato nelle campagne di Olbia, dove un incendio di interfaccia ha richiesto l’immediato intervento delle squadre antincendio. Le operazioni, condotte sotto il coordinamento del personale della stazione Forestale, hanno visto la collaborazione di numerosi attori sul campo: determinante è stato il supporto aereo garantito da un elicottero del Corpo Forestale, decollato dalla base di Anela. A terra, sono giunti tempestivamente i volontari di Olbia, il personale dell’Agenzia Forestas, i barracelli della città e i vigili del fuoco provenienti sia da Olbia che da Arzachena. Le operazioni condotte dai mezzi aerei si sono concluse intorno alle 16, ma l’impegno delle squadre a terra è proseguito anche oltre, per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

Non meno critica la situazione registrata nel territorio comunale di Luras, dove in località Pasadolza si è sviluppato un incendio boschivo che ha interessato diversi ettari di pascolo alberato e aree coperte da vegetazione cespugliosa. In questo caso, le attività di spegnimento sono state coordinate dalla stazione del Corpo Forestale di Calangianus, con il fondamentale contributo di un elicottero decollato dalla base CFVA del Limbara. A dare manforte sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas di Tempio, insieme a una squadra di volontari della stessa cittadina. Le fiamme sono state contenute grazie all’intervento aereo conclusosi attorno alle 17:30, mentre proseguono tuttora le attività di bonifica condotte dal personale a terra per prevenire eventuali riprese dell’incendio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui