Un progetto del comune per i bambini di Luogosanto.

Il Comune di Luogosanto ha confermato il proprio impegno nel sostegno alle famiglie e nell’inclusione sociale con l’avvio del servizio estivo per minori intitolato “Un po’ di sole, un po’ di cielo, un po’ di mare”. L’iniziativa, curata dal Settore Socio-Culturale e affidata alla Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe di Tempio Pausania, mira a offrire ai bambini e ragazzi del territorio un’opportunità educativa e ricreativa durante i mesi estivi.

Il progetto per i bambini è stato ideato e strutturato dal comune di Luogosanto per rispondere ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) dello Stato. E nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire spazi di socialità, gioco e apprendimento in un contesto sicuro e stimolante. Le attività previste includono laboratori creativi, giochi all’aperto, escursioni, momenti ludico-educativi e iniziative che promuovono la socializzazione, la conoscenza del territorio e il rispetto dell’ambiente.

La proposta progettuale è stata selezionata attraverso un affidamento diretto, conclusosi il 12 giugno 2025 sulla piattaforma SardegnaCAT. La Cooperativa Il Piccolo Principe ha maturato una solida esperienza nella gestione di servizi educativi. Essa si occuperà della realizzazione delle attività con un contratto dal valore di circa 22.000 euro, finanziato interamente con fondi comunali.

