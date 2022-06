Giornata di lauree all’Università: ecco chi sono i nuovi dottori di Olbia

Le lauree all’Università di Olbia.

Martedì 14 giugno 2022, in presenza presso l’Aula Magna “Robert F. Engle del Polo universitario di Olbia, si terranno le lauree della sessione straordinaria dell’Anno Accademico 2020/2021 del Corso di Laurea in Economia e management del turismo e del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism Management del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari.

Alle ore 10, discuterà la tesi il laureando del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management Ibrahim El Kher. Seguirà, a partire dalle ore 10.15, la discussione delle tesi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Matteo Cracolici, Carlo Sanna, Francesca Pranteddu, Giada Satta, Federica Amendola, Francesca Porcu, Maria Lavinia Chiodino, Matilde Fideli, Gabriele Vargiu, Aurora Azzena, Luca La Gatta, Chiara Pretti.