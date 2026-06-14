Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Aggius

Ad Aggius cercano 4 addetti alle pulizie negli istituti bancari. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 addetto all’accoglienza e all’assistenza del cliente. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 10 assistenti alle vendite / scaffalisti/ cassa, 4 operatori di filiale / scaffalisti. Si offre contratto a tempo determinato.

Porto Rotondo

A Porto Rotondo cercano 1 addetto al front office, 1 commesso assistente alle vendite boutique. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 1 Addetto a funzioni di segreteria

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto a funzioni di segreteria iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 15 al 25 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui