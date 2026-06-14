Avis Calangianus, l’appello per la donazione di sangue

L’appello a donare il sangue dell’Avis Calangianus.

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, la riflessione sulla solidarietà sanitaria assume un significato profondo in Sardegna, un territorio in cui l’atto di donare rappresenta al contempo un immenso gesto d’amore e una complessa sfida quotidiana. Nonostante la costante generosità dei cittadini, l’Isola non ha ancora raggiunto la piena autosufficienza ematica. Per soddisfare il fabbisogno giornaliero dei pazienti e garantire la regolare operatività delle strutture ospedaliere sarde, la sanità regionale deve tuttora fare affidamento sul supporto e sulla solidarietà proveniente da altre regioni d’Italia.

In questo scenario, ogni singola goccia di sangue conta in modo decisivo e può fare concretamente la differenza tra la vita e la morte per numerosi pazienti. La carenza di scorte ematiche richiede un impegno costante e una sensibilizzazione continua della popolazione, affinché la cultura della donazione diventi un’abitudine diffusa e strutturata, capace di colmare il divario tra la domanda e l’offerta interna.

A fronte di queste difficoltà, il ruolo del volontariato locale si rivela un pilastro insostituibile per la tenuta del sistema sanitario. Tra le realtà più attive sul territorio si distingue la sezione Avis di Calangianus, punto di riferimento fondamentale per la raccolta e la promozione della solidarietà. In merito a questo impegno profuso quotidianamente, il sindaco di Calangianus Fabio Albieri ha espresso la propria profonda gratitudine affermando che “un grazie immenso va all’Avis e, in modo speciale, alla sezione di Calangianus per lo straordinario e instancabile lavoro che svolge durante tutto l’anno sul nostro paese”.

Il raggiungimento dell’autosufficienza rappresenta un obiettivo ambizioso ma necessario per la Sardegna. Le istituzioni e le associazioni locali continuano a unire le forze per incentivare soprattutto le giovani generazioni a compiere questo gesto altruistico, ricordando che la donazione di sangue è un dovere civico che tutela la salute di un’intera comunità.

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