Ancora nessuna traccia della donna scomparsa ieri pomeriggio da Vignola. L’anziana, che soffriva di Alzheimer, era uscita molto probabilmente per una passeggiata, nella zona di San Silverio. Da quel momento si è perso ogni contatto della 79enne.

A lanciare l’allarme, era stata la badante che, non trovandola in casa, aveva allertato immediatamente le forze dell’ordine. Le ricerche, partite ieri sera, sono andate avanti per tutta la giornata coadiuvate da un elicottero dei vigili del fuoco. Alle operazioni collaborano anche i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania e gli agenti del corpo forestale dello Stato.

