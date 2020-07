L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri di Budoni.

I carabinieri della Stazione di Budoni, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno denunciato un 45enne di origini marocchine, ritenuto responsabile di inosservanza degli obblighi imposti.

L’uomo, infatti, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Budoni, è stato sorpreso mentre si aggirava tranquillamente e senza giustificato motivo in una via della cittadina costiera gallurese.

