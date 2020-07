Lo spettacolo della cometa Neowise arriva anche nel cielo di Olbia e della Gallura

La cometa Neowise.

In questi giorni anche nei cieli di Olbia (nella foto) e della Gallura si potrà ammirare la cometa Neowise. Un evento eccezionale in quanto fino a inizio agosto la cometa C/2020 F3 (questo il nome scientifico) potrà essere vista ad occhi nudo.

Già visibile dalle 21, l’orario ideale per ammirare la cometa è alle una di notte, in località poco illuminate e lontane dai centri abitati. Consigliato anche l’uso di un piccolo binocolo. Per le zone del nord Italia da questa notte la cometa diventerà anche circumpolare, cioè potrà essere vista tutta la notte fino al 23 luglio, giorno in cui Neowise arriverà alla distanza minima dalla terra.

Con il suo diametro stimato in circa 5 chilometri la cometa Neowise rimane sicuramente una compagnia suggestiva nelle notti estive della Gallura e della Sardegna.

La cometa Neowise nella foto di Antonello Carta

