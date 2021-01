In giro nonostante il coprifuoco: 14 persone multate a Olbia

I controlli dei carabinieri nell’ultima settimana a Olbia.

Continuano i controlli dei carabinieri di Olbia sul rispetto della normativa legata alle misure imposte dall’emergenza coronavirus. Nel corso del servizio sono state inoltre controllate 45 persone e 5 esercizi pubblici del centro storico, luoghi di usuale ritrovo dei giovani olbiesi,

Tuttavia, non sono state elevate sanzioni, almeno in questa circostanza, per violazione delle misure anti-Covid. Se infatti sabato, ultimo giorno di apertura dei bar e dei locali prima dell’ingresso in zona arancione, la visibile presenza dei militari ha sortito l’effetto di mitigare comportamenti fuori norma, determinando dunque un positivo deterrente.

Complessivamente nell’arco dell’ultima settimana i carabinieri di Olbia hanno segnalato alla competente autorità amministrativa ben 14 persone, spesso sorprese fuori orario e senza giustificato motivo all’esterno delle rispettive abitazioni.

(Visited 162 times, 163 visits today)