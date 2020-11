I controlli dei carabinieri a Olbia.

Proseguono anche a Olbia i controlli del comando provinciale di Sassari per il rispetto delle norme anticovid. I servizi, che vengono effettuati ogni giorno, si intensificano nel fine settimana per vigilare in partiolare sul rispetto del distanziamento, dell’uso della mascherina e sugli spostamenti dopo le ore 22.

Nel corso delle verifiche due olbiesi sono stati fermati in orario notturno nel centro abitato. I due erano fuori casa senza una valida motivazione tra quelle previste dal Dpcm e sono stati quindi multati. Per uno dei due si è aggiunta anche una denuncia per possesso ingiustificato di arma, poiché, a seguito di perquisizione all’autovettura, è stata rinvenuta una roncola di 40 centimetri.

