I carabinieri della Compagnia di Lanusei, senza soluzione di continuità, stanno predisponendo numerosi servizi e particolare attenzione affinché vengano rispettate le prescrizioni per il contrasto al diffondersi dell’infezione da coronavirus.

Nel corso della nottata di lunedì, i carabinieri di Bari Sardo hanno notato un soggetto che in orario non consentito, non rispettando quindi l’obbligo di permanenza domiciliare senza un valido motivo. Pur di non farsi sanzionare, l’uomo ha cercato di evitare il controllo non rispettando all’alt dei militari che sono riusciti tuttavia ad identificarlo. Il soggetto, di Bari Sardo, è stato sanzionato anche per non essersi fermato.

Anche aGairo, pochi giorni fa, i carabinieri di Ilbono hanno sanzionato un giovane che si trovava fuori casa in orario non consentito senza valido motivo.

