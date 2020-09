La situazione del tribunale di Tempio.

Bisognerà attendere l’esito del tampone per capire se l’allarme, scattato ieri nel tribunale di Tempio, dopo la richiesta di isolamento di un giudice, venuto in contatto con un parente positivo al Covid, sia veramente giustificato. Di sicuro, ieri mattina, in tribunale si è respirato un clima di tensione, dopo che si è diffusa la notizia dell’isolamento del giudice.

Anche perchè fino al giorno prima il magistrato aveva preso regolarmente servizio, tenendo le udienze e relazionandosi con gli avvocati e la cancelleria. La decisione obbligata del presidente del tribunale di chiedere al giudice di restare a casa resterà valida fino all’esito del tampone, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

