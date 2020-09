L’asta a La Maddalena.

Andrà all’asta la motovedetta CP 313 della Guardia Costiera di La Maddalena. La nave, non è più utilizzabile per le esigenze del Comando, sarà venduta al miglior offerente il 7 ottobre alle ore 11, presso i locali della Capitaneria di Porto di La Maddalena in Via Ammiraglio Mirabello con il sistema delle offerte segrete. La vendita sarà effettuata a corpo, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui l’unità si trova all’atto dello svolgimento della gara.

Gli eventuali interessati all’acquisto dei beni potranno far pervenire la propria offerta in carta resa legale, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per l’iscrizione delle unità presso gli Uffici Marittimi giusta procedure vigenti ai sensi del Codice della Navigazione.

Per ulteriori informazioni l’avviso di vendita è scaricabile a questo link.

