La difesa dell’avvocato di Manuel Zappadu.

Il nuovo giudice di X Factor, rapper e discografico di Olbia Hell Raton, alias Manuel Zappadu è coinvolto in un processo per concorso in lesioni aggravate. La seconda udienza del processo si è svolta ieri ma l’artista non era presente.

Secondo l’accusa il musicista sarebbe stato nel 2015 insieme ad altri 11 in una rissa in un locale-discoteca di Ortacesus nella quale furono pestati tre ragazzi. Di diverso avviso invece l’avvocato difensore Andrea De Silvestri che rivendica la totale estraneità ai fatti e da ogni conseguente illecito di Zappadu. “Ho già avuto modo di produrre agli atti documentazione che ritengo del tutto idonea a scagionare integralmente il mio assistito da qualsiasi accusa”, ha commentato l’avvocato.

