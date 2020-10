Nasce “Olbia nel cuore”, il nuovo movimento politico “365 giorni all’anno”

Domani la presentazione ufficiale.

Nasce “Olbia nel cuore“, un nuovo movimento politico che domani si presenterà al pubblico domenica 6 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 22.00 presso Piazza della Biblioteca Comunale in Corso Umberto.

La formula scelta è quella di un gazebo, in cui verrà distribuito un volantino che illustrerà le finalità della nuova formazione. “I cittadini potranno chiederci di intervenire su argomenti che gli stanno a cuore, contribuendo a determinare la linea di azione del partito – afferma Marco Buioni, presidente e coordinatore della nuova formazione politica olbiese -. Vogliamo essere militanti 365 giorni all’anno, non solo a ridosso delle elezioni come avviene nei partiti più blasonati”.

La precisazione di Buioni è critica con i partiti elettoralmente più forti, costruiti intorno a un leader nazionale che poco sa del territorio e dei metodi di gestione dei pochi dirigenti locali, e che si sviluppano come comitati elettorali a orologeria in periodo di elezioni per poi sparire. “Vogliamo riprendere l’organizzazione dei partiti che ormai non esistono più. Democrazia interna, dialogo, non un uomo solo che fa il bello e il cattivo tempo al comando, ma un direttivo che dà spazio a tutti”. Il programma politico del partito spazia tra tutela e salvaguardia dell’ambiente degli animali, tutela del piccolo commercio, incentivi allo sport, vivibilità e sicurezza della città.

Inoltre, spazio ai giovani. “I temi a cui tengo in particolar modo sono le problematiche giovanili come il bullismo, l’ambiente e la sicurezza – afferma Gavino Varrucciu, diciottenne presidente di Olbia nel Cuore Giovani -. Il mio obbiettivo principale da presidente, oltre che lavorare sul programma politico, è quello di riuscire a far riavvicinare i giovani alla politica e tutti insieme muoverci per migliorare la città di Olbia“.

