La Maddalena, tutto pronto per il giuramento di 279 allievi della Marina

Il corso è finito, a La Maddalena il giuramento di 279 allievi della Marina
Altri 279 allievi terminano il primo percorso nel mondo della Marina a La Maddalena e sono pronti al giuramento.
“Venerdì 6 febbraio alle ore 11.00, nel piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali La Maddalena, 279
allievi dell’undicesimo corso Volontari in Ferma Iniziale (VFI) giureranno fedeltà alla Repubblica”.
“La cerimonia rappresenta il culmine di un intenso percorso formativo di base della durata di otto
settimane. Gli allievi proseguiranno il loro percorso con moduli di formazione specifici che si
focalizzeranno sulle competenze richieste per le diverse categorie di appartenenza”.