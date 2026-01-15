Daniele Livieri è il nuovo mister dell’Olbia Calcio

Olbia Calcio ha affidato l’incarico a Daniele Livieri.

L’Olbia Calcio ha affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Daniele Livieri, che assume ufficialmente l’incarico di nuovo allenatore. Tecnico preparato e metodico, ha maturato nella propria carriera una solida esperienza nelle categorie dilettantistiche.

Livieri ha operato in contesti competitivi che richiedono organizzazione, concretezza e una forte capacità di gestione del gruppo. Il suo percorso professionale è contraddistinto da serietà, attenzione ai dettagli e da una chiara impostazione del lavoro quotidiano.

Allenatore dotato di una precisa identità calcistica, si è distinto per la capacità di costruire squadre equilibrate, compatte e mentalmente solide, valorizzando il collettivo e trasmettendo principi di gioco, disciplina tattica e senso di appartenenza. L’arrivo di Daniele Livieri si inserisce pienamente nel nuovo corso dell’Olbia Calcio 1905, orientato a una crescita strutturata e ambiziosa, nel rispetto della storia del club e delle aspettative della piazza. La società ha augurato al nuovo allenatore buon lavoro, con l’auspicio di un percorso ricco di soddisfazioni sportive e umane.

