Un mese senza Giuseppe e Lorenzo Deiana.

E’ passato quasi un mese dalla scomparsa in mare di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli partiti da Olbia per una battuta di pesca a Golfo Aranci e ancora dispersi dalla vigilia di Pasqua. Nonostante le ricerche in mare, Peppe e Lollo, di 24 e 20 anni, non sono ancora stati trovati.

Finora le ipotesi che hanno determinato la loro scomparsa sono quelle di una collisione tra imbarcazioni, nella quale la piccola barca di Giuseppe e Lorenzo Deiana si sarebbe scontrata con una più grande, forse una nave. Non ci sono però ancora testimoni oculari che abbiamo avvalorato questa pista, anche si parla di ”rumori”. Nessun materiale audio, video o fotografico a supporto di eventuali prove. Sono passati 27 giorni dalla loro misteriosa scomparsa.

La scomparsa del 19 aprile.

I giovani pescatori erano usciti di casa la mattina del 19 aprile per una battuta di pesca, come facevano quasi ogni sabato. Ma quel giorno i telefoni dei fratelli erano reperibili dal primo pomeriggio, così si sono attivate le ricerche. Solo qualche giorno dopo sono stati rinvenuti alcuni oggetti personali dei ragazzi, tra cui attrezzatura di pesca e un pezzo della barca. Ma dei Deiana nessuna traccia: la loro scomparsa è avvolta nel mistero.

