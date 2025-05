Sul lungomare di Olbia apre Locanda Caddeo, conto alla rovescia

Apre a Olbia Locanda Caddeo.

Locanda Caddeo aprirà presto a Olbia. Ha scelto il lungomare Cossiga come cornice il locale dedicato agli aperitivi artigianali che da Cagliari conquista anche la città gallurese. I lavori nell’immobile di via Redipuglia, che vanno spediti dallo scorso inverno, sono quasi finiti, mentre attualmente il locale è alla ricerca di personale, camerieri e cuochi, con annunci sui social.

Il locale sorge in un immobile anni ’50 ristrutturato e sopraelevato e propone la stessa formula degli altri locali nel Cagliaritano, tra Cagliari, Pula e Villasimius: ovvero orientata all’aperitivo artigianale con gustosi taglieri. La cultura dell’aperitivo, fino a pochi anni fa in Sardegna limitata solo a grandi città come Cagliari, si sta diffondendo anche a Olbia, dove sono sempre di più bar e ristoranti orientati a questo settore.

La crescita del turismo ha permesso a molti locali di scommettere sulla città gallurese, non più porto di passaggio, ma sempre più centro di socialità sia per locali che per visitatori. Certo, purtroppo, ancora oggi, molte attività restano stagionali, con l’inverno che vede ancora la chiusura di tanti locali di ristorazione e bar. Tuttavia, il commercio e la ristorazione sono in crescita a Olbia, grazie anche al numero di abitanti sempre in crescita.

