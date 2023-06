In treno da Golfo Aranci a Olbia e all’aeroporto: torna il servizio di Trenitalia

Cosa prevede il servizio di Trenitalia per Olbia e la Gallura.

Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo si inaugura anche in Gallura e a Olbia, l’11giugno, la Trenitalia Summer Experience. Per l’occasione torna il Golfo Aranci Line, il servizio lanciato da Trenitalia nell’estate 2021, con 20 treni che collegano Olbia con il porto di Golfo Aranci, attraverso il suggestivo percorso tra le spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina.

Collegamenti Trenitalia anche tra la stazione di Olbia e l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda grazie all’Olbia AirLink, il pratico servizio treno+bus che in soli 20 minuti mette in collegamento i due scali con ben 51 corse al giorno.

Questo servizio consente di incrementare i trasporti per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani. Attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe. Sono riconfermati anche i collegamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali. Implementati i collegamenti da Cagliari verso il porto e l’aeroporto di Cagliari Elmas, quest’ultimo raggiungibile direttamente in treno.

Novità per Cagliari e San Gavino.

La principale novità per la regione Sardegna riguarda l’aumento dei collegamenti tra Cagliari e San Gavino. Sono due i treni aggiuntivi a supporto di questa linea per un totale di quasi 300 posti in più. Con il nuovo orario sarà riattivato anche il Porto Flavia Link, il bus che collega la stazione di Iglesias con l’ingresso della famosa galleria mineraria a picco sul mare, nella costa sud occidentale dell’Isola. Il servizio consta di 11 collegamenti al giorno tutti i giorni, ed è acquistabile in combinato con il treno su tutti i canali di vendita di Trenitalia a un costo di 3 euro.

In totale sono oltre 10.000 i collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 le corse in bus tra Italia ed Europa offerte dal Polo Passeggeri del Gruppo FS per viaggiare all’insegna della sostenibilità, abbinata a comfort e sicurezza.

Sono stati Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, a presentare oggi a Roma la Summer Experience 2023 e a illustrarne le novità che mirano a sviluppare una mobilità estiva in grado di offrire al viaggiatore un’esperienza di viaggio sempre più completa e attrattiva.

“Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. Per tale ragione abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione. Il successo dei collegamenti treno e bus, unito alla crescente domanda di coloro che scelgono di viaggiare in bici a bordo dei nostri treni, fa sì che il nostro impegno si concretizzi in valore aggiunto per l’industria del Turismo e per i territori dove, tutti i giorni, lavorano le nostre persone non solo a bordo treno, ma anche negli impianti e nelle officine per garantire qualità ed eccellenza del made in Italy” ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Viaggiare tra le meraviglie di Italia alla scoperta delle principali attrazioni locali, è sempre più conveniente grazie ai servizi di Trenitalia Regionale con l’offerta Italia in Tour, viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni). La promozione si estende anche agli amici a quattro zampe che con Dog in Tour hanno viaggi illimitati per 3 giorni a 15 € o per 5 giorni a 25 €. Sempre sui treni regionali, dal 12 giugno, con l’offerta Junior i bambini fino a 15 anni dal lunedì al venerdì viaggiano gratis se accompagnati da un adulto over 25.

