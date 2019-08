Nel Golfo di Marinella lo spettacolare veliero con gli alberi che girano

Il Maltese Falcon in Gallura.

Bello da far paura. Con i suoi alberi che sembrano toccare il cielo. Pensate che quando dispiega le vele arriva a coprire una superficie di 2400 metri quadri. Sua maestà il Maltese Falcon è stato avvistato ieri sera a largo di Marinella.

Il Maltese Falcon è lungo 88 metri e puó ospitare a bordo fino a 19 persone. Tecnicamente è un clipper, non uno semplice yacht, ma in fondo cosa cambia? È stato commissionato dal magnate americano Tom Perkins.

Per il suo design e per il sistema di rotazione degli alberi ha vinto numerosi premi internazionali. Ora lo si può ammirare nelle acque della Gallura.

