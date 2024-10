Da Olbia i gommoni Novamarine saranno venduti anche negli Usa

I gommoni Novamarine da Olbia agli Stati Uniti.

Novamarine S.p.A. (Egm: Nova) (“Novamarine” o la “Società”), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo triennale, non in esclusiva per Novamarine, per una partnership strategica con Kitson Yachts, importante dealer americano, per la commercializzazione e vendita delle linee BS e RH delle imbarcazioni Novamarine negli Stati Uniti d’America.

L’accordo prevede che Kitson Yachts acquisti direttamente le imbarcazioni delle linee BS e RH da Novamarine per poi rivenderle ai propri clienti, occupandosi interamente della consegna e fornendo il servizio di post-vendita.

Kitson Yachts potrà vendere i gommoni Novamarine unicamente a clienti non italiani e che non abbiano mai avuto, direttamente o indirettamente, rapporti commerciali con Novamarine. Inoltre, il dealer non potrà promuovere e commercializzare imbarcazioni di nuova produzione in concorrenza con il marchio Novamarine appartenenti al segmento chase boat.

Kitson Yachts, Società americana con sede nel sud della Florida, commercializza imbarcazioni da diporto per conto di numerosi brand del mondo nautico, tra i più importanti a livello mondiale. Kitson Yachts possiede, infatti, una capillare rete di distribuzione globale grazie alla sua forte presenza a Los Angeles, New York, Miami, in Europa e nei Caraibi.

Grazie alla sua consolidata esperienza e alle risorse a disposizione, il dealer consentirà a Novamarine di sviluppare una rete di distribuzione e vendita nel territorio degli Stati Uniti d’America, area geografica di particolare interesse e con grande potenziale di sviluppo della domanda.

Tale accordo di partnership rientra nella strategia di sviluppo di Novamarine, annunciata in fase di IPO, che prevede un piano di diversificazione degli sbocchi commerciali per penetrare a livello internazionale mercati con una massima concentrazione di Uhnwi per avere l’opportunità di sfruttare una diversa stagionalità della domanda.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui