Mister Vigilanza cambia divisa a Olbia, Salvaggio va a Mondialpol

Salvaggio va a Mondialpol.

Vedetta 2 Mondialpol rafforza la sua squadra di esperti di sicurezza in Sardegna con l’ingresso di Domenico Salvaggio nel ruolo di consulente. Con una carriera ricca di esperienze nel settore della vigilanza privata e dell’amministrazione pubblica, Salvaggio porta con sé un importante bagaglio di competenze e una profonda conoscenza dell’intero territorio sardo.

Dopo aver iniziato la propria carriera come amministratore pubblico in Sicilia, a soli 22 anni Salvaggio è stato eletto vicesindaco di una cittadina in provincia di Messina. Contestualmente, ha lavorato nel settore della vigilanza privata per approdare in Sardegna nel 2004 su invito di un istituto di vigilanza, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali fino a diventarne titolare di licenza e infine socio.

Nel corso degli anni, Domenico Salvaggio è diventato una figura di riferimento nel tessuto sociale sardo, entrando a far parte di importanti circoli e associazioni, tra cui il Rotary Club Olbia Centro, lo Yacht Club di Porto Rotondo e il Circolo Nautico di Olbia. Inoltre, è stato protagonista di varie azioni benefiche, con donazioni di impianti di allarme e servizi ad associazioni di volontariato.

“Siamo orgogliosi di accogliere Domenico Salvaggio in Vedetta 2 Mondialpol – ha affermato Rita Achenza, responsabile area Sardegna di Vedetta 2 Mondialpol -. La sua esperienza contribuirà al nostro impegno per migliorare la sicurezza e la qualità della vita delle nostre comunità, prendendoci cura dei beni e delle persone”.

