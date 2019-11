Il presidente della Regione Solinas al Mater.

Il presidente della Regione Christian Solinas è stato ricevuto questa mattina al Mater Olbia Hospital da Rashid Al-Naimi, amministratore delegato di Qatar Foundation Endowment, per una visita privata del nuovo ospedale di proprietà di QFE e gestito dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Ad attendere il governatore anche Giovanni Raimondi, amministratore delegato del Mater Olbia, che ha accompagnato Solinas nella visita dei reparti, delle sale operatorie e degli ambulatori diagnostici dotati di macchinari innovativi in grado di offrire prestazioni ad alta complessità.

Durante l’incontro, al quale erano presenti anche Tidu Maini e Lucio Rispo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sardinia Healthcare and Research, braccio operativo in Italia di QFE, e Alessandra Falsetti, direttore generale del Mater Olbia, il presidente Solinas ha riaffermato l’importanza di assicurare alla Sardegna un sistema sanitario efficiente per garantire ai Sardi la migliore prevenzione, assistenza e cura.

