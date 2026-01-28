Il Governo taglia le scuole: soppressi due istituti in Gallura

Il dimensionamento scolastico colpisce due istituti comprensivi in Gallura

Col dimensionamento scolastico il Governo sopprime nove istituti in Sardegna: due comprensivi si trovano in Gallura. La Regione aveva altri progetti rispetto al Governo, ma da Roma sono arrivati il commissariamento e le decisioni. La mannaia si abbatte su Palau e Arzachena.

“La decisione del Governo è stata quella di chiudere il dialogo con la Regione Sardegna, di non ascoltare le reali esigenze di un’isola che ha le sue particolarità e difficoltà, e che ha l’esigenza di investire sulla scuola e sull’istruzione”. Lo dichiara l’assessora della Pubblica istruzione Ilaria Portas. Siamo stati commissariati e sono state tagliate altre 9 autonomie scolastiche. Tutto questo accade sulla base di freddi calcoli che non rappresentano neanche i numeri reali”.

“Mentre la Regione investe in edilizia scolastica, cerca di dare nuova linfa vitale alla scuola coinvolgendo anche le comunità locali, combatte strenuamente la dispersione e l’abbandono dei banchi, arrivano queste decisioni calate dall’alto che hanno tutto il sapore di distruzione. Come la tela di Penelope, mentre la Regione tesse, il Governo disfa. La Sardegna nell’ultimo triennio ha accorpato ben 38 autonomie scolastiche, questo significa solo che non c’era più nulla da tagliare. Ecco il perché del nostro rifiuto motivato. L’esito è stato calare dall’alto il commissario e questo ulteriore accorpamento è un disastro annunciato “.

Dimensionamento scolastico del commissario ministeriale:

“Istituto Comprensivo Arzachena 2”, Arzachena. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio, facenti parte del soppresso “Istituto Comprensivo Arzachena 2”, all’Istituto Comprensivo “Arzachena 1”, Arzachena. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Arzachena 1-2”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo Arzachena 1. Istituto Comprensivo “Anna Compagnone Palau”, Palau. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “Anna Compagnone”, Palau, all’Istituto Comprensivo “P. F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “P.F. M. Magnon – A. Compagnone”. Sede Autonomia: “P.F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura. Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, Iglesias. Liceo Classico “G. Asproni” Nuoro. Istituto Comprensivo “Nuoro 1 Ferdinando Podda”, Nuoro. Soppressione Istituto Comprensivo Orgosolo. Istituto Comprensivo Tertenia. Soppressione Istituto Comprensivo “G. Deledda”, Ilbono. Istituto Comprensivo Thiesi.

