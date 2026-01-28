Antonio Tucciarone è stato arrestato in flagranza a Olbia con un carico di droga.

Si chiama Antonio Tucciarone, l’uomo arrestato il 26 gennaio scorso all’Isola Bianca perché sbarcato con 23 chili di droga. Il 31enne resterà in carcere per traffico di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato fermato dalla guardia di finanza dopo lo sbarco dal traghetto Tirrenia proveniente da Civitavecchia, a bordo di un’auto che conteneva il carico di cocaina.

La droga era nascosta sotto un doppiofondo meccanico, occultata in modo ingegnoso. È stato il cane antidroga a permettere ai finanzieri di trovare una ventina di panetti di cocaina purissima, che avrebbero potuto fruttare circa 2,5 milioni di euro. I militari si erano insospettiti per il nervosismo del 32enne, che rispondeva in modo contraddittorio durante i controlli. Oggi, 28 gennaio, si sono aperte le porte del carcere per Tucciarone. Il gip del tribunale di Tempio, Marcella Pinna, ha convalidato l’arresto dell’uomo. L’indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

