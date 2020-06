Il primo volo internazionale poco dopo le 17.

C’è grande attesa per all’aeroporto di Olbia per la ripartenza dei voli internazionali con il primo aereo della compagnia Eurowings da Monaco di Baviera che atterrerà oggi pomeriggio alle ore 17 e 5. Il primo decollo, sempre per Monaco, è prevista per le 17 e 50.

Il Costa Smeralda sarà dunque il primo scalo dell’Isola a riaprire al turismo internazionale, con l’attesa del volo che diventa porta con sé tutta la speranza del settore, tra i più colpiti dalla crisi economica derivante dal coronavirus.

Dopo una fase di ripartenza che ha visto per atterrare per primi i voli privati e poi anche i voli commerciali nazionali si apre una nuova fase per l’aeroporto di Olbia che a breve dovrebbe confermare tutte le destinazioni per l’estate 2020. Dalle previsioni di inizio giugno dovrebbero essere 63 le rotte previste che collegheranno 15 paesi, ma l’incertezza dovuta al coronavirus e il mutare dell’emergenza sanitaria negli altri stati europei potrebbe mettere a rischio la diverse tratte.

