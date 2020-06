La morte del vigile Giovanni Casalloni.

Pochi giorni fa è venuto a mancare Giovanni Antonio Casalloni, il vigile di Moneta, da tutti conosciuto come Nanni. Una figura storica per La Maddalena, ricordato da tutti con estrema simpatia.

Alternando il sorriso a quella determinazione necessaria per svolgere il suo ruolo, non si esimeva da far fioccare qualche multa quando occorreva. Un vero pezzo della Maddalena che fu, un altro personaggio che ha segnato la storia dell’isola venuto a mancare.

“Tutti lo ricordiamo con assoluta simpatia, ma senza mai scadere nella derisione – racconta Maria Pia Zonca, assessore ai servizi sociali del Comune -. Parlo più a livello personale che non istituzionale. Iniziai a frequentare Moneta da ragazzina, negli anni 80, ci arrivavo in motorino per le prove della banda. Fu così che conobbi Nanni e anche io fui oggetto delle sue multe“.

