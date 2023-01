Moria di pesci nel laghetto di Porto Istana.

Una strana moria di pesci, da qualche ora, sta interessando il laghetto che confluisce a Porto Istana. Un disastro, quello che si sta registrando ad Olbia, le cui cause sono in fase di accertamento. Non si esclude che a causare la loro morte sia stato l’utilizzo di un prodotto chimico.

Nel giugno 2019, alcuni esemplari di verdesca erano stati trovati privi di vita sul Golfo di Cugnana. La Guardia Costiera, giunta sul posto, si era messa in contatto con l’Area Marina Protetta di Tavolara e gli enti scientifici per gli approfondimenti sul caso. I biologi marini, incaricati dall’Amp avevano rilevato che i pesci sarebbero morti in seguito ad una cattura accessoria della pesca.

