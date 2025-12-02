La scomparsa di Luca Cassitta a Olbia.

C’è grande dolore a Olbia per la scomparsa di Luca Cassitta, scomparso nelle scorse ore all’età di 72 anni. L’uomo era originario di Calangianus, dove era nato il 23 febbraio 1953.

Il triste annuncio dei familiari.

A dare il triste annuncio sono la moglie Anna Dore, i figli Pietro, Laura con Mauro e Carla con Giancarlo, i nipoti Martino e Luca, il fratello, le sorelle e tutti i parenti che ne piangono la scomparsa. I funerali sono stati fissati per domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi. Al termine delle esequie la salma verrà tumulata nel cimitero di Priatu. La famiglia ha inoltre chiesto di non effettuare visite, esprimendo gratitudine per la vicinanza ricevuta.

Il ricordo.

“Grande uomo, instancabile lavoratore e guida della nostra famiglia, che ci ha insegnato con l’esempio il valore del coraggio, della dedizione e dell’amore. Signore accogli la sua anima e concedigli la pace eterna”, lo ricordano i familiari.