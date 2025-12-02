Nuovo medico a Santa Teresa Gallura, ecco come iscriversi

Arriva un nuovo medico a Santa Teresa Gallura: ecco come sceglierlo

Il 19 dicembre a Santa Teresa Gallura entrerà in servizio un nuovo medico di famiglia, la dottoressa Annamaria Carta. Avrà l’ambulatorio in via Lazio 14. “Nello stesso giorno – spiegano da Asl Gallura – gli utenti avranno la possibilità di esercitare la scelta del medico online oppure agli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca, situato nella Casa di Comunità in via Berlinguer 5“.

“Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 9:00 di venerdì 19 dicembre. I cittadini potranno scegliere il medico collegandosi al Fascicolo Sanitario Elettronico o alla piattaforma regionale Zente Web, raggiungibile al link https://zente.sardegnasalute.it/ con Spid/Cie/Cns. In alternativa sarà possibile recarsi allo sportello Scelta e Revoca nella Casa di Comunità, sempre a partire dalle ore 9:00. Sarà necessario presentarsi con le fotocopie della carta d’identità e della tessera sanitaria. Può effettuare la scelta anche una persona di fiducia, munita di delega, al massimo per 4 persone, della fotocopia di un proprio documento di identità e della fotocopia dei documenti del delegante”.