Grandinata record, chicchi grandi come palline: auto danneggiate e disagi

La città di Alghero investita dal maltempo.

Continua l’ondata di maltepo che sta investendo tutta la Sardegna. Grossi nuvoloni grigi, pioggia forte vento ma soprattutto una pericolosa grandinata di pochi minuti questa mattina intorno alle 7 ad Alghero. Dal cielo sono scesi grossi pezzi di ghiaccio, come palline, che hanno colpito auto, case e perfino persone. Disagi, danni alle auto e traffico paralizzato. Un episodio meteorologico che non si vedeva da anni in città. Secondo le previsioni, per tutta la giornata di oggi il clima sarà piovoso e ventoso.

