Il nuovo ponte di via Figoni è pronto, l’inaugurazione a Olbia

Venerdì a Olbia l’inaugurazione del ponte di via Figoni.

Un’altra opera incongrua viene giù a Olbia e in città il nuovo ponte di via Figoni è pronto. I lavori della viabilità alternativa da via Veronese, che sostituisce il ponte-tappo di via Galvani, si sono conclusi e venerdì prossimo ci sarà l’inaugurazione della nuova opera.

L’evento avrà luogo il 12 luglio, alle ore 19:30, con il sindaco Settimo Nizzi che taglierà il nastro della nuova infrastruttura che sostituisce l’opera incongrua che sarà abbattuta. Sia la viabilità che l’estetica del quartiere sono cambiate completamente dopo la realizzazione del nuovo ponte di via Figoni. In via Veronese sono comparse, infatti, rotatorie, marciapiedi e piste ciclabili.

