Moto contro furgone a Olbia: il ragazzo è grave

L’incidente di questa mattina a Olbia.

È grave il ragazzo che questa mattina è stato coinvolto in un violento incidente stradale sulla strada provinciale 82, nel territorio di Olbia. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo, a bordo di un motociclo, si è scontrato contro un furgone. L’impatto è stato così violento da sbalzare il giovane, di 20 anni, sull’asfalto, riportando serie ferite.

Il giovane in ospedale.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, con un’autoambulanza, che ha trasferito il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice rosso. Il ventenne ha riportato, infatti, diversi traumi dall’impatto con l’altro mezzo. Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Olbia. I vigili si sono occupati di mettere in sicurezza l’area dell’incidente, di gestire il traffico veicolare per evitare ulteriori disagi alla circolazione e di effettuare i rilievi di legge necessari a ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità del drammatico scontro.

La sicurezza delle strade.

Questo tragico evento riaccende violentemente i riflettori sul tema della sicurezza stradale in Sardegna, con particolare riferimento alla rete viaria della Gallura e alle strade provinciali che collegano Olbia con le sue frazioni e con le località turistiche limitrofe. La strada provinciale 82 è una via di comunicazione strategica, ma presenta diverse criticità strutturali che, unite spesso a fattori comportamentali, la rendono teatro di frequenti incidenti.

L’incidente di questa mattina mette in evidenza, ancora una volta, l’estrema vulnerabilità di chi viaggia su un motociclo. Statistiche alla mano, l’impatto tra un’auto o un furgone e una moto si traduce quasi sempre in conseguenze gravissime per il centauro, che manca di una carrozzeria protettiva esterna in grado di assorbire l’urto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui