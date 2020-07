Si trova ricoverato a Sassari.

E’ ancora grave Francesco Fera, il calciatore di Olbia coinvolto giovedì nell’incidente sulla strada provinciale 73 da Cugnana Verde verso Portisco.

Trasportato con l’elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari subito dopo lo scontro il 43enne ha subito un intervento ed ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Un’incidente frontale violento che ha coinvolto anche una coppia di coniugi romani, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Francesco Fera, giocatore attualmente Porto Rotondo è molto conosciuto in Gallura per aver militato in molte squadre della zona, tra le quali anche l’Olbia.

