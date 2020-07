Una piscina per ricordare Franco Columbu, morto lo scorso anno a San Teodoro

L’impianto sarà intitolato a Franco Columbu.

Ollolai a breve avrà un centro benessere con piscina che sarà intitolata a mister Universo Franco Columbu. Lo annuncia la Giunta comunale di Ollolai che questa mattina, sabato 25 luglio, ha impartito direttive al Responsabile unico per procedere all’affidamento contestuale dei lavori e della gestione.

All’interno della palestra sarà realizzato anche un centro benessere con la ristrutturazione degli ampi locali attualmente adibiti a spogliatoio.

La piscina avrà le misurazioni standard, 25 per 12 metri, e oltre per i cittadini locali e del territorio potrà essere utilizzata per gare di un certo livello sportivo. L’opera ha la duplice funzionalità di strumento per il benessere psicofisico e di attrattore turistico. Sarà, infatti, affiancata da un vero e proprio centro benessere, con sauna e percorsi per la salute. Un ritorno alle origini per una comunità che sino agli anni sessanta era meta di tanti sardi per la salubrità dell’area e le rinomate fonti.

Le nuove opere saranno realizzate grazie ad un finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro che prevede anche la sistemazione dell’ingresso del paese da via Palai, un adeguamento del centro di aggregazione e la messa in sicurezza dell’ultimo piano dell’edificio scolastico. Con la realizzazione della piscina, la sistemazione ed adeguamento energetico della palestra e la ristrutturazione del campo polivalente esterno si crea un vero e proprio centro sportivo che l’amministrazione comunale intende intitolare al caro e stimato ollolaese Franco Columbu, mancato lo scorso anno ad agosto a San Teodoro, per diversi anni considerato l’uomo più forte del mondo, oltre ad aver conquistato i titoli di mister Universo e mister mondo e (unico italiano nella storia) mister Olympia oltre che esperto e studioso del benessere psico-fisico della persona.

