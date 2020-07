Grosso incendio a Paulilatino, in volo anche un Canadair da Olbia

Sul posto stanno già intervenendo gli elicotteri.

Si è alzato in volo anche un Canadair da Olbia per spegnere le fiamme del grosso incendio scoppiato nelle campagne del comune di Paulilatino in località Pranu Cabras.

Oltre al Canadair sul posto stanno intervenendo gli elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Sorgono e Bosa e Fenosu e un elicottero “pesante” Super Puma. Il Canadair è partito alle 14 dall’aeroporto di Olbia e il suo arrivo sul posto è previsto per le 14 e 55.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ghilarza.

(Visited 9 times, 10 visits today)