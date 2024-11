Il Gruppo Folk Lungoni 1970 si esibisce in Thailandia e Cambogia.

Il “Gruppo Folk Lungoni 1970” di Santa Teresa Gallura ha partecipato al Tiff Festival Internazionale del Folklore in Thailandia e Cambogia, un evento che ha celebrato le tradizioni culturali di diverse nazioni. La delegazione, composta da membri appassionati e determinati, ha rappresentato con orgoglio la Sardegna, portando i colori dei Quattro Mori e l’energia tipica della cultura gallurese.

Un momento particolarmente significativo è stato quando il gruppo ha donato la bandiera sarda e gadget turistici ai monaci del tempio Wat Phrai Phatthana, nella provincia di Sisaket, simboleggiando l’incontro tra diverse tradizioni. Lo stesso gesto è stato ripetuto con gli altri gruppi folkloristici partecipanti, provenienti da tutto il mondo.

Fondato negli anni ’70, il “Gruppo Folk Lungoni” è nato grazie all’impegno di cultori locali come Cecco Marielli, ed è stato un importante veicolo di promozione culturale. Dopo un periodo di pausa, il gruppo è tornato sulla scena nel 2005, grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale e di Franca Colombo, sua presidente. Il gruppo ha partecipato a numerosi eventi di rilevanza internazionale, come il Siff di Surin e il Capodanno di Stoccarda. La partecipazione a questo festival in Thailandia e Cambogia rappresenta la seconda volta per il gruppo, che continua a portare il nome di Santa Teresa Gallura in tutto il mondo.

