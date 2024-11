Presepi nelle frazioni, il concorso natalizio a Santa Teresa Gallura

Il concorso per realizzare presepi a Santa Teresa Gallura.

In vista delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura ha deciso di stimolare la creatività e il senso di comunità tra i suoi cittadini con il lancio della IV edizione del concorso “Il presepe nelle frazioni e borghi di Lungòni”. L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio programma di promozione culturale e turistica del territorio, ha l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito natalizio e di favorire la partecipazione collettiva nella realizzazione di presepi, da allestire in spazi all’aperto, con la volontà di abbellire vie e piazze dei vari borghi e frazioni del comune.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti e gratuita, con l’unico requisito di presentare una domanda di adesione all’amministrazione comunale, utilizzando l’apposito modello “Allegato 1” disponibile. Le domande devono essere inviate entro il 30 novembre. È possibile inviarle via email all’indirizzo protocollo@pec.comunestg.it, con conoscenza a spettacolo@comunestg.it, oppure consegnarle a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Villamarina, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, i cittadini possono contattare Paola Sanna, Responsabile del Procedimento, al numero 0789/740944 o via email all’indirizzo spettacolo@comunesantateresagallura.it.

