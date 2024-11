Cagliari Milan 3 a 3.

Il Cagliari di Nicola, alla ricerca del riscatto dopo la dibattuta sconfitta di Roma contro la Lazio, affronta il Milan, che punta tutto su Leao a supporto del giovane attaccante Camarda. Una partita in cui il Cagliari alla fine farà un’ottima figura davanti a un Milan spesso spaesato e interdetto davanti all’organizzazione di gioco della squadra rossoblù. Un 3 a 3 che sta stretto al Cagliari.

Primo tempo.

Il Cagliari parte in avanti. Primo minuto, su azione di calcio d’angolo, il pallone giunge a Zortea, che di destro, al volo, infila il pallone nell’angolino di sinistra dalla porta del Milan dove il portiere del rossonero non può arrivare. Il Milan è stordito, cerca di farsi vedere in avanti con leao, ma l’attaccante si ubriaca di finte e perde il pallone.

Il Cagliari si riporta in avanti, con una azione avvolgente, ma il tiro di Makoumbou è altissimo. È solo il 5′ minuto. Il Milan si fa sotto pericoloso, ma il tiro di Leao è da dimenticare. I rossoblù sono già in avanti, ma il cross di Augello non trova nessuno pronto a indirizzare il pallone verso la porta rossonera.

Al 14′ arriva il pareggio del Milan con Leao, tutto sono dal centro dell’area, bravo a scavalcare il portiere del Cagliari con un pallonetto. Il Cagliari si porta subito in avanti ma il cross di Augello viene deviato in angolo. Poi è il portiere rossonero a neutralizzare un tentativo del Cagliari.

Al 27′ Piccoli viene lanciato in contropiede e segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 35′ Piccoli potrebbe lanciare Luvumbo verso la porta, ma allarga il passaggio per dettare un cross, e l’azione si perde. Al 39′ Zappa ha il pallone buono e colpisce di testa verso la porta, ma Maignan para e trattiene la sfera. Sulla ripartenza, il pallone arriva a Leao, che dribbla Sherri in goffa uscita e deposita in rete a porta vuota. Piccoli si trova in avanti a tu per tu con Maignan, che respinge miracolosamente il tiro del rossoblù. Il portiere del Milan resta a terra.

Alla ripresa del gioco il Cagliari si presenta nuovamente in area, ma Piccoli non riesce a correggere in rete il colpo di testa di Luvumbo, che ha fallito un’ottima occasione. Al 47′ il Cagliari trova il meritato pareggio con Gabriele Zappa, un’azione fotocopia di quella del gol del vantaggio rossoblù. Il suo tiro dalla destra riporta il risultato in parità. Ma il VAR annulla clamorosamente per fuorigioco anche il terzo gol del Cagliari. Che viene fermato, ancora in fuorigioco, al 47′, prima del duplice fischio dell’arbitro e dei 16mila fischi dello stadio.

Secondo tempo.

Dopo il sontuoso primo tempo, in cui il Cagliari per lunghi tratti ha messo in grave difficoltà il Milan, i rossoblù scendono in campo con la formazione invariata, come gli avversari rossoneri. Il Milan si porta subito in attacco pericolosamente davanti a Sherri, ma il passaggio di Camarda non è abbastanza preciso per Leao. Al 51′ il Cagliari torna in area milanista, ma viene fermato per un fallo su un difensore rossonero. Un minuto dopo il Cagliari torna nuovamente in parità con Gabriele Zappa, bravo a inseguire il pallone dopo un avventato retropassaggio di un difensore del Milan. Camarda colpisce di testa a tu per tu con Sherri, che blocca a terra. Al 62′ su azione di calcio d’angolo il Cagliari sfiora la rete con l’angolo di Viola, ma la difesa rossonera libera. Il Cagliari preme e, il Milan respinge in affanno. Ma al 68′, su azione di contropiede, il Milan realizza il 3 a 2 con Abraham, appena entrato. Nel Cagliari entrano Wieteska e Gaetano al posto di Palomino e Viola. Poi entra Pavoletti per Piccoli, Lapadula per Zortea e Makoumbou per Marin. È già l’88’, il Cagliari mette il pallone al centro, la sfera attraversa tutta l’area e arriva a Zappa sulla destra, che al volo, di destro, segna un grandissimo gol. Duetto Lapadula- Pavoletti, ma il siluro del centravanti è alto di poco. Il Cagliari è scatenato, ma il tempo non basta. Termina 3 a 3.

Il tabellino.

CAGLIARI: 4-2-3-1: Sherri – Zappa, Luperto, Palomino, Augello – Makoumbou, Deiola – Zortea, Viola, Luvumbo – Piccoli. A disposizione: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Obert, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici.

MILAN: 4-2-3-1: Maignan – Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Hernandez – Reijnders, Fofana – Chukwueze, Pulisic, Leao – Camarda. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Tomori, Terracciano, Musah, Abraham.

Reti: 1′ Zortea (C), 14′ Leao (M), 39′ Leao (M), 52′ Zappa (C), 68′ Abraham (M), 89′ Zappa (M),

