Guasto alla rete dell’acqua, rubinetti chiusi ad Arzachena e Monti

Il guasto Abbanoa ad Arzachena e Monti.

Ad Arzachena e Monti continuano a verificarsi disagi nella distribuzione dell’acqua a causa di due guasti alla rete idrica, interventi che hanno richiesto l’immediato coinvolgimento dei tecnici di Abbanoa per ripristinare il servizio e limitare i disagi ai residenti e alle attività locali.

Nel comune di Arzachena, i tecnici sono intervenuti su una condotta che serve la località Policinu, dove l’interruzione ha temporaneamente sospeso l’erogazione dell’acqua. Gli operatori sono al lavoro per completare la riparazione entro il primo pomeriggio, momento in cui il servizio sarà completamente riattivato.

Anche a Monti si procede con la riparazione di un guasto individuato nella condotta in uscita dal serbatoio comunale, che ha determinato l’interruzione dell’erogazione in tutto il centro abitato. Gli interventi proseguiranno fino al primo pomeriggio, quando è previsto il ripristino del flusso idrico.

Il gestore ha assicurato che farà il possibile per ridurre al minimo la durata dei disagi e invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Abbanoa precisa inoltre che, al momento della ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni.