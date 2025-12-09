Stop alla raccolta della carta, sciopero in Gallura e in Sardegna

Lo sciopero della raccolta carta in Sardegna.

Domani, mercoledì 10 dicembre, il servizio di raccolta di carta e cartone non sarà svolto in tutta la Sardegna a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei servizi di igiene urbana.

Le varie amministrazioni comunali hanno invitato i cittadini a evitare di esporre i rifiuti e a collaborare per limitare disagi e accumuli nelle strade. Nonostante la sospensione della raccolta, verranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle strutture più delicate, come ospedali, scuole, case di riposo e il carcere, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei servizi pubblici fondamentali durante la giornata di astensione dal lavoro.