Guasto alla rete Abbanoa, mezza Gallura resta senz’acqua

Gallura senz’acqua a causa di un guasto Abbanoa.

Il 6 novembre, dalle ore 8 alle 14, si verificherà un’interruzione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone dei comuni della Gallura a causa di una perdita localizzata sulla condotta foranea Dn 1000. Questa condotta, che dal potabilizzatore di Agnata alimenta il serbatoio di Malabucà, è stata individuata all’interno di un pozzetto di manovra. Per consentire le necessarie operazioni di riparazione, sarà indispensabile interrompere il flusso idrico verso i serbatoi interessati.

Di conseguenza, durante la fascia oraria indicata, gli utenti di Olbia, in particolare nel centro abitato e nelle frazioni di S. Pantaleo, Berchiddeddu e Pittulongu, potrebbero riscontrare cali di portata e pressione. Disagi simili si preannunciano anche per le località di Murta Maria e Porto Istana, che subiranno la stessa limitazione dalle 8 alle 14.

Anche Loiri e la frazione di Porto San Paolo registreranno una diminuzione della portata idrica immessa in rete, con conseguenti riduzioni di pressione. Altri comuni come Golfo Aranci, Padru, Telti e Monti subiranno limitazioni analoghe, sempre nella medesima fascia oraria. Infine, nel Distretto 5, si prevede un’interruzione della fornitura dal Sollevamento idrico Monte Freare, che durerà fino alle 15. Il ripristino della normale erogazione dell’acqua è previsto per le ore 16, salvo imprevisti.

