Sindaci uniti per avviare la nuova Provincia di Gallura Nord Est

La nuova Provincia di Gallura Nord Est.

Mercoledì prossimo, alle 10, si terrà un’importante assemblea dei sindaci nella sede della nuova Provincia di Gallura Nord Est Sardegna, situata a Olbia in Via A. Nanni 17/19, nell’aula consiliare. Questa convocazione, annunciata dall’amministratore straordinario Rino Piccinnu, è considerata essenziale per il coinvolgimento attivo e il contributo di tutti i sindaci del territorio.

L’incontro ha l’obiettivo di discutere questioni fondamentali relative all’avvio del nuovo ente, come l’informativa sull’istituzione della Provincia Gallura. Durante la riunione, saranno presentati anche documenti importanti, tra cui la bozza dello statuto e quella dello stemma della provincia, elementi fondamentali per la formalizzazione e l’identità della nuova amministrazione.

La partecipazione attiva di ciascun sindaco è dunque importante per contribuire a un avvio efficace e condiviso della nuova Provincia, affrontando insieme le sfide future e definendo una visione comune per lo sviluppo della Gallura Nord Est.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui