Incendio in una casa nel centro di Olbia, le indagini

Le indagini sull’incendio della casa nel centro di Olbia.

Proseguono le indagini sull’incendio divampato sabato sera nel centro storico di Olbia, quando, intorno alle 22, le fiamme hanno avvolto una vecchia abitazione in vicolo Lamarmora, spesso utilizzata come rifugio da persone senza fissa dimora. Resta in piedi l’atto doloso.

L’intervento immediato dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, con il supporto di un’autobotte, ha impedito che l’incendio si diffondesse ad altri edifici e ha permesso di escludere la presenza di persone all’interno. Dichiarata inagibile, la struttura presenta un alto rischio di crollo del solaio e gravi carenze igienico-sanitarie. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia e soccorritori del 118. Nessun ferito o intossicato.

