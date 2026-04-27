Incidente in atterraggio per un volo da Olbia, chiuso lo scalo a Genova

Paura a Genova per un guasto durante il volo da Olbia.

Molta paura, ma fortunatamente senza gravi conseguenze all’aeroporto di Genova, che nella serata di lunedì 27 aprile è stato costretto a chiudere per un guasto da un volo proveniente da Olbia. Il blocco temporaneo dello scalo ligure è scattato in seguito a un incidente occorso a un piccolo aereo da Olbia avvenuto durante la fase di atterraggio.

La vicenda.

Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, l’emergenza è stata innescata da un problema tecnico agli pneumatici del mezzo, un imprevisto che ha reso necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. I soccorritori si sono messi subito al lavoro per mettere in sicurezza l’area e gestire la rimozione del velivolo, che rimanendo fermo sul tracciato ha reso la pista inagibile. Per fortuna non si registrano feriti tra i passeggeri presenti a bordo.

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