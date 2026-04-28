Nuova stazione elettrica a Olbia, il progetto di Terna

Il progetto della nuova stazione elettrica a Olbia.

Olbia si conferma al centro di un nuovo intervento di potenziamento della rete elettrica, nell’ambito del quale è stato avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione di una stazione elettrica e delle opere di collegamento previste nel territorio. Il procedimento, attivato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha portato Terna a pubblicare l’avviso con l’indicazione delle aree che potrebbero risultare interessate dai lavori.

L’iniziativa si inserisce in un percorso legato alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale presentata dal gestore locale della distribuzione e punta a rafforzare l’efficienza complessiva del sistema elettrico dell’area. L’intervento è finalizzato, secondo quanto previsto, a garantire un miglioramento della qualità del servizio e una maggiore affidabilità nella gestione dei flussi energetici, in risposta alle esigenze del territorio.

La nuova infrastruttura sarà collegata alle cabine primarie di Olbia e Olbia Porto attraverso una rete di cavi interrati estesa per circa quattro chilometri, soluzione tecnica che consente una gestione più ordinata e funzionale della distribuzione energetica. È inoltre previsto il raccordo con la rete di trasmissione nazionale mediante tre collegamenti aerei per una lunghezza complessiva di circa un chilometro e quattrocento metri, necessari per integrare le linee esistenti nella nuova configurazione. Il progetto contempla anche la rimozione di circa 3 chilometri e 300 metri di linee elettriche e la demolizione di nove sostegni.

La fase di consultazione pubblica consente ai cittadini e ai proprietari delle particelle eventualmente coinvolte di accedere alla documentazione progettuale, disponibile presso gli uffici del Ministero competente e degli enti locali interessati, oltre che in formato digitale tramite i canali indicati nell’avviso pubblicato all’albo pretorio comunale e sul portale regionale. Le eventuali osservazioni potranno essere trasmesse entro trenta giorni dalla pubblicazione, indirizzandole al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e inviandone conoscenza anche a Terna.

Sul territorio sardo Terna opera con una presenza strutturata che conta oltre 290 dipendenti e gestisce una rete composta da circa 4.500 chilometri di linee ad alta e altissima tensione e 29 stazioni elettriche, a conferma del ruolo centrale nella gestione dell’infrastruttura energetica regionale.

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