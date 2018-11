Evitato un incidente grazie all’intervento tempestivo della polizia.

Scampato pericolo sulla SS131DCN grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato. Nei giorni scorsi, a tarda serata, gli agenti della squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Nuoro sono intervenuti su quella arteria stradale, tratto Ottana – Nuoro, a seguito di numerose segnalazioni di automobilisti, terrorizzati da un‘autovettura che la percorreva contromano.

Allertate le pattuglie presenti sul territorio, l’automobile è stata intercettata e bloccata dagli operanti nei pressi del bivio per Macomer e successivamente indirizzata presso il vicino distributore di benzina per procedere ai controlli in sicurezza. Alla guida del mezzo c’era una cittadina romena, trentenne, in stato confusionale, risultata negativa ai controlli con l’etilometro.

La presenza dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse allorquando alcuni degli automobilisti precedentemente spaventati dalla corsa contromano dell’autovettura hanno cercato di manifestare il loro disappunto contro la trentenne. Ritirata la patente all’automobilista.

