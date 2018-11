Aperte le iscrizioni.

Al via le iscrizioni per l’albo degli scrutatori del Comune di La Maddalena, da cui saranno selezionati gli scrutatori per le prossime elezioni in programma nel 2019. Per potersi iscrivere bisogna compilare il modulo nell’apposito ufficio elettorale del Comune di La Maddalena. L’iscrizione va fatta entro il mese di novembre. Il sorteggio degli scrutatori avverrà solo ed esclusivamente tra le persone iscritte all’albo.

(Visited 88 times, 88 visits today)